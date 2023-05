Priorité au cadastre

Un recensement foncier va être réalisé à l’échelle nationale. Le projet est financé par l’Agence française de développement (AFD).

La première phase a été lancée vendredi. Elle concerne les communes d’Agoènyivé 1 et 2. Le processus se poursuivra avec la totalité des communes de la capitale.

L’opération est coordonnée par l’Office togolais des recettes (OTR).

‘Ce recensement consiste à assurer la sécurisation foncière et à réduire le nombre de conflits liés au foncier. Toutes les maisons et parcelles vont être géo référencées par des via données GPS’, a indiqué Kwami Obossou, directeur du Cadastre, de la Conservation foncière et de l'Enregistrement à l’OTR.

Ce recensement sera de nature à clarifier les choses et de mettre fin aux litiges.