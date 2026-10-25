Stocks de sécurité : record de 31 000 tonnes collectées en 2025

L’Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo (ANSAT) a mobilisé près de 90 000 tonnes de produits vivriers entre 2021 et 2025 pour constituer les stocks de sécurité.

En 2026, plus de 41 000 tonnes de céréales doivent être achetées auprès des producteurs.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, les volumes ont fortement progressé sur la période. De 10 889 tonnes en 2021, ils sont tombés à 9 155 tonnes en 2022, l’année la plus faible, avant de remonter à 19 813 tonnes en 2023 et 18 307 tonnes en 2024. L’année 2025 a battu tous les records avec 31 086 tonnes.

La région des Savanes a été le premier fournisseur, avec 27 862 tonnes.

Créée en 2008 à partir de l’ancien Observatoire de la sécurité alimentaire du Togo, l’ANSAT constitue chaque année les réserves nécessaires pour faire face aux crises. Elle diffuse aussi des informations sur les marchés afin de faciliter les échanges entre régions, et veille à garantir des prix rémunérateurs aux producteurs.

Le gouvernement entend renforcer son action et encourager les acteurs publics et privés à s’approvisionner directement auprès des producteurs, pour alimenter les marchés, les unités de transformation et les élevages.

Un nouveau mécanisme doit en outre soutenir la transformation et la commercialisation des produits finis. Objectif : créer davantage de valeur ajoutée, diversifier l’offre locale et encourager la consommation de produits togolais.