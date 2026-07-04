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Un bilan provisoire de cinq morts

Le gouvernement a annoncé samedi soir un bilan provisoire de cinq morts après les fortes précipitations qui ont frappé le pays les 28 et 29 juin, touchant notamment les régions Maritime, des Plateaux, Centrale ainsi que le Grand Lomé.

Des victimes et d'importants dégâts © republicoftogo.com

Le gouvernement a annoncé samedi soir un bilan provisoire de cinq morts après les fortes précipitations qui ont frappé le pays les 28 et 29 juin, touchant notamment les régions Maritime, des Plateaux, Centrale ainsi que le Grand Lomé.

Selon les autorités, ces précipitations, d'une intensité inédite dans l'histoire récente des pays du Golfe de Guinée, ont provoqué d'importants dégâts matériels et perturbé la circulation dans plusieurs localités.

Le Plan ORSEC a été déclenché afin de coordonner les opérations de secours sous la conduite de l'Agence nationale de protection civile (ANPC), avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Une évaluation des dommages est toujours en cours.

Le gouvernement a présenté ses condoléances aux familles des victimes et assuré que les opérations d'assistance aux populations sinistrées se poursuivent.

Les autorités appellent par ailleurs les populations à rester vigilantes durant la saison des pluies, à entretenir les ouvrages de drainage et à suivre exclusivement les informations officielles afin d'éviter la désinformation.

Les intempéries ont fait 60 morts en Côte d'Ivoire et 15 morts au Ghana. 

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