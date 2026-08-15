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Un compagnon intérieur

À l'occasion de l'Assomption célébrée samedi, l'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a ordonné une douzaine de prêtres à la paroisse Marie Theotokos d'Agoè-Nyivé.

Mgr Isaac Gaglo samedi à Lomé © DR

À l'occasion de l'Assomption célébrée samedi, l'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a ordonné une douzaine de prêtres à la paroisse Marie Theotokos d'Agoè-Nyivé.

Dans son homélie, le prélat a invité les nouveaux ordonnés à ne pas réduire leur sacerdoce à une simple fonction. « Le prêtre est avant tout « un homme saisi par Dieu, consacré par l'Esprit et envoyé en mission ».

Mgr Gaglo a mis en garde contre une dérive progressive : celle de commencer son ministère porté par la grâce, pour finir par ne compter que sur ses propres forces, happé par les réunions, les projets et les tâches administratives. Il a donc exhorté les nouveaux prêtres à faire du Saint-Esprit leur « compagnon intérieur », en sollicitant son inspiration avant toute décision importante.

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