Un salon automobile, malgré un marché dominé par l’occasion

Un Salon international de l’automobile (SIAT) aura lieu du 11 au 15 mars au Centre des expositions et foires de Lomé.

Les principaux salons se déroulent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord © republicoftogo.com

L’initiative intervient dans un contexte particulier. Au Togo, comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, la majorité des véhicules vendus sont d’occasion, importés principalement d’Europe.

Le marché du neuf reste limité, freiné par le pouvoir d’achat et les coûts d’importation même si des avantages fiscaux sont accordés. 

Les organisateurs entendent donc accompagner une transformation progressive du secteur.

Aucun détail sur les exposants et leur nombre. Il est probable que les importateurs locaux soient majoritaires.

