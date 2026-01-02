Vigilance maintenue malgré un bilan positif

Le ministère de la Sécurité dresse un bilan satisfaisant de l’opération Kéligou, déployée à l’occasion des festivités de fin d’année.

« Les résultats enregistrés jusque-là sont largement positifs, comme en témoigne le bon déroulement des célébrations dans un climat apaisé, sans incident majeur signalé », a déclaré le ministre Calixte Madjoulba.

Cette appréciation a été faite à l’issue d’une visite de terrain effectuée jeudi au QG de l’opération.

Il a rappelé que « la sécurité demeure un pilier indispensable pour la stabilité, la cohésion sociale et le développement du Togo », tout en saluant le professionnalisme, l’engagement et le sens du devoir des forces de défense et de sécurité mobilisées.

Les autorités appellent à maintenir la vigilance. Des directives claires ont été données afin de renforcer la coordination, la réactivité et l’efficacité des interventions sur le terrain. Les éléments engagés dans l’opération Kéligou sont exhortés à rester « déterminés, vigilants et engagés » jusqu’à l’achèvement complet de la mission.