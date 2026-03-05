Rubriques

Messanvi rejoint la D2 nord-américaine

L’ attaquant togolais Loïc Messanvi (22 ans) a t rejoint Indy Eleven, club de deuxième division nord-américaine.

Loïc Messanvi © DR

En manque de temps de jeu à Minnesota United,  son club formateur depuis ses 13 ans, le joueur polyvalent, capable d'évoluer sur l'aile gauche ou en pointe, cherche à se relancer dans une équipe en pleine reconstruction offensive.

Passé par la réserve de Minnesota United (35 matchs, 5 buts, 4 passes décisives), il avait franchi le cap de l'équipe première en août 2024, disputant 8 matchs en MLS. 

Indy Eleven lui offre désormais une nouvelle scène pour s'imposer et confirmer son potentiel pour la saison 2026.

