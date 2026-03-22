Rubriques

Tendances:
Sport

ASCK en démonstration, Gomido et Semassi en danger

La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1,  consolidant ainsi sa position de leader au classement.

Le championnat tient en haleine © DR

La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1,  consolidant ainsi sa position de leader au classement.

En déplacement à Lomé, l'ASKO a fait le travail en s'imposant face à Unisport (2-1), maintenant la pression sur le leader. Gbohloe Su, en quête de places qualificatives pour les coupes continentales, se relance avec une précieuse victoire (2-1) sur l'AS OTR.

Du côté des déceptions, Gomido s'incline à domicile face à l'AS Binah (0-1) à Kpalimé, une défaite qui enfonce davantage les Show Boys dans le bas du tableau. Entente s'est imposé difficilement face à Semassi (1-0), poussant les Guerriers un peu plus vers la zone de relégation.

______

Résultats

Asck 5 - 1 Espoir
Unisport 1 - 2 Asko
Gomido 0 - 1 As Binah
Dyto 1 - 0 As Tambo
Barracuda 0-0 Étoile filante
Gbohloe Su 2-1 As OTR
Entente II 1-0 Semassi

Classement

1- Asck 42 pts (+22)
2-Asko 40 pts (+12)
3- Unisport 29 pts (+0)
4-Gboloe Su 27 pts (+2)
5-Etoile filante 26 pts (+2)
6-Barracuda 26 pts (+1)
7-Entente II 24 pts (+1)
8-As Tambo 23 pts (0)
9- Dyto 21 pts (-4)
10- As Binah 18 pts (-4)
11- As OTR 18 pts (-6)
12- Semassi 17 pts (-9)
13- Gomido 17 pts (-6)
14- Espoir 16 pts (-11)

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Neveu convoque 26 joueurs pour les journées FIFA au Maroc

Neveu convoque 26 joueurs pour les journées FIFA au Maroc

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a dévoilé  jeudi à Lomé la liste des 26 joueurs en vue des deux rencontres amicales programmées au Maroc lors de la prochaine journée FIFA, face à la Guinée le 27 mars à Rabat et au Niger le 31 mars à Casablanca.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.