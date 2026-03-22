ASCK en démonstration, Gomido et Semassi en danger

La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1, consolidant ainsi sa position de leader au classement.

En déplacement à Lomé, l'ASKO a fait le travail en s'imposant face à Unisport (2-1), maintenant la pression sur le leader. Gbohloe Su, en quête de places qualificatives pour les coupes continentales, se relance avec une précieuse victoire (2-1) sur l'AS OTR.

Du côté des déceptions, Gomido s'incline à domicile face à l'AS Binah (0-1) à Kpalimé, une défaite qui enfonce davantage les Show Boys dans le bas du tableau. Entente s'est imposé difficilement face à Semassi (1-0), poussant les Guerriers un peu plus vers la zone de relégation.

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Résultats

Asck 5 - 1 Espoir

Unisport 1 - 2 Asko

Gomido 0 - 1 As Binah

Dyto 1 - 0 As Tambo

Barracuda 0-0 Étoile filante

Gbohloe Su 2-1 As OTR

Entente II 1-0 Semassi

Classement

1- Asck 42 pts (+22)

2-Asko 40 pts (+12)

3- Unisport 29 pts (+0)

4-Gboloe Su 27 pts (+2)

5-Etoile filante 26 pts (+2)

6-Barracuda 26 pts (+1)

7-Entente II 24 pts (+1)

8-As Tambo 23 pts (0)

9- Dyto 21 pts (-4)

10- As Binah 18 pts (-4)

11- As OTR 18 pts (-6)

12- Semassi 17 pts (-9)

13- Gomido 17 pts (-6)

14- Espoir 16 pts (-11)