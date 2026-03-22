ASCK en démonstration, Gomido et Semassi en danger
La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1, consolidant ainsi sa position de leader au classement.
La 18ème journée du championnat national de première division a été dominée par une performance tonitruante de l'ASCK, qui a écrasé Espoir FC sur le score fleuve de 5 buts à 1, consolidant ainsi sa position de leader au classement.
En déplacement à Lomé, l'ASKO a fait le travail en s'imposant face à Unisport (2-1), maintenant la pression sur le leader. Gbohloe Su, en quête de places qualificatives pour les coupes continentales, se relance avec une précieuse victoire (2-1) sur l'AS OTR.
Du côté des déceptions, Gomido s'incline à domicile face à l'AS Binah (0-1) à Kpalimé, une défaite qui enfonce davantage les Show Boys dans le bas du tableau. Entente s'est imposé difficilement face à Semassi (1-0), poussant les Guerriers un peu plus vers la zone de relégation.
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Résultats
Asck 5 - 1 Espoir
Unisport 1 - 2 Asko
Gomido 0 - 1 As Binah
Dyto 1 - 0 As Tambo
Barracuda 0-0 Étoile filante
Gbohloe Su 2-1 As OTR
Entente II 1-0 Semassi
Classement
1- Asck 42 pts (+22)
2-Asko 40 pts (+12)
3- Unisport 29 pts (+0)
4-Gboloe Su 27 pts (+2)
5-Etoile filante 26 pts (+2)
6-Barracuda 26 pts (+1)
7-Entente II 24 pts (+1)
8-As Tambo 23 pts (0)
9- Dyto 21 pts (-4)
10- As Binah 18 pts (-4)
11- As OTR 18 pts (-6)
12- Semassi 17 pts (-9)
13- Gomido 17 pts (-6)
14- Espoir 16 pts (-11)