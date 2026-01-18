ASCK et ASKO assurent en tête

La 11e journée du championnat de première division s’est achevée dimanche.

Le leader ASCK a confirmé sa solidité en s’imposant à l’extérieur face à Gomido FC (2-0). Une victoire maîtrisée qui permet aux Chauffeurs de Kara de conserver leur fauteuil de leader. Dans le même temps, leur dauphin ASKO de Kara a également fait le travail en déplacement, en venant à bout de Étoile Filante (1-0), confirmant une dynamique toujours aussi impressionnante.

Après son faux pas lors de la 10e journée, AS OTR s’est relancée en dominant Espoir FC sur la plus petite des marges (1-0). Un succès précieux qui permet aux percepteurs de retrouver confiance.

En match avancé de cette 11e journée, AC Barracuda s’est adjugé le derby de la capitale en battant DYTO FC (1-0), au terme d’une rencontre âprement disputée.

À l’issue de cette journée, la lutte s’intensifie à tous les niveaux du classement. Si l’ASCK et l’ASKO creusent leur sillon en tête, la bataille pour le maintien et les places d’honneur promet une suite de championnat animée.

Résultats

Semassi 0-1 Unisport

As Binah 1-1 As Tambo

Gomido 0-2 Asck

As OTR 1-0 Espoir

Etoile filante 0-1 Asko

Gboeloesu 1-0 Entente II

Barracuda 1-0 Dyto

Classement

1-Asck 26 pts (+13)

2-Asko 24 pts (+7)

3-Barracuda 23 pts (+6)

4-Unisport 18 pts (+0)

5-Semassi 15 pts (-1)

6-Dyto 13 pts (-2)

7-Etoile filante 13 pts(-2)

8-Entente Il 13 pts (-2)

9-Gbohloe Su 13 pts (-2)

10-Tambo 13 pts (-2)

11-Gomido 12 pts (-2)

12-Espoir 12 pts (-5)

13-As OTR 11 pts (-4)

14-As Binah 7 pts (-7)