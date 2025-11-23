ASKO–ASCK sans vainqueur, Semassi confirme

La troisième journée du championnat de première division a offert son premier grand choc de la saison dimanche : le derby de la Kozah entre ASKO et ASCK. Une affiche toujours électrique, qui s’est soldée cette fois par un match nul 1-1, logique au vu de l’intensité et de la détermination affichées par les deux formations.

Malgré une entame animée et des occasions de part et d’autre, aucune équipe n’a réussi à prendre un avantage décisif. Le partage des points reflète bien une rencontre accrocheuse où les défenses ont longtemps résisté aux assauts adverses.

Sur un tout autre terrain, Unisport a décroché une victoire importante en prenant le dessus sur Dyto (2-1). Un succès qui permet au club de maintenir son rythme, tandis que Dyto devra rapidement corriger ses automatismes.

Dans la même dynamique, Semassi a enchaîné une deuxième victoire consécutive, s’imposant face à l’AS Binah (2-1). Les Guerriers de Tchaoudjo semblent avoir trouvé un bel équilibre, confirmant leur bon début de saison.

Avec seulement 12 buts inscrits sur l’ensemble des rencontres, cette troisième journée a été marquée par une solide organisation défensive des équipes. Peu de largesses, beaucoup d’engagement, et des matchs souvent serrés : le championnat semble s’annoncer très disputé cette saison.

Résultats

As Binah 1-2 Semassi Fc

Unisport 2-1 Dyto Fc

As Tambo 1-0 As Gbohloesu

Espoir Fc 0-1 Gomido Fc

Étoile filante 1-0 Entente II

As OTR 0-1 Fc Barracuda

Cassement

1-AC Barracuda 9 pts +5

2- Étoile filante 9 pts +3

3-Asck 7 pts +4

4-Semassi FC 6 pts +2

5-Asko 5 pts +1

6- Gbohloe su 5 pts +0

7-Gomido FC 4 pts +0

8-Tambo 4 pts +0

9-Entente II 3 pts +0

10- Dyto FC 3 pts -2

11-Unisport 3 pts -2

12-Espoir FC 3 pts -3

13-As OTR 0 pts -4

14-As Binah 0 pts -4