ASKO–ASCK sans vainqueur, Semassi confirme

La troisième journée du championnat de première division a offert son premier grand choc de la saison dimanche : le derby de la Kozah entre ASKO et ASCK. Une affiche toujours électrique, qui s’est soldée cette fois par un match nul 1-1, logique au vu de l’intensité et de la détermination affichées par les deux formations

Journée serrée en D1 © FTF

Malgré une entame animée et des occasions de part et d’autre, aucune équipe n’a réussi à prendre un avantage décisif. Le partage des points reflète bien une rencontre accrocheuse où les défenses ont longtemps résisté aux assauts adverses.

Sur un tout autre terrain, Unisport a décroché une victoire importante en prenant le dessus sur Dyto (2-1). Un succès qui permet au club de maintenir son rythme, tandis que Dyto devra rapidement corriger ses automatismes.

Dans la même dynamique, Semassi a enchaîné une deuxième victoire consécutive, s’imposant face à l’AS Binah (2-1). Les Guerriers de Tchaoudjo semblent avoir trouvé un bel équilibre, confirmant leur bon début de saison.

Avec seulement 12 buts inscrits sur l’ensemble des rencontres, cette troisième journée a été marquée par une solide organisation défensive des équipes. Peu de largesses, beaucoup d’engagement, et des matchs souvent serrés : le championnat semble s’annoncer très disputé cette saison.

Résultats

As Binah 1-2 Semassi Fc
Unisport 2-1 Dyto Fc
As Tambo 1-0 As Gbohloesu
Espoir Fc 0-1 Gomido Fc
Étoile filante 1-0 Entente II
As OTR 0-1 Fc Barracuda

Cassement 

1-AC Barracuda 9 pts +5
2- Étoile filante 9 pts +3
3-Asck 7 pts +4
4-Semassi FC 6 pts +2
5-Asko 5 pts +1
6- Gbohloe su 5 pts +0
7-Gomido FC 4 pts +0
8-Tambo 4 pts +0
9-Entente II 3 pts +0
10- Dyto FC 3 pts -2
11-Unisport 3 pts -2
12-Espoir FC 3 pts -3
13-As OTR 0 pts -4
14-As Binah 0 pts -4

