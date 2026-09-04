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Clemmensen jouera au Portugal

Rio Ave FC a officialisé jeudi la signature de Sebastian Clemmensen, en provenance de l'IFK Göteborg. L'ailier d'origine togolaise, âgé de 22 ans et international danois U23, s'est engagé avec le club portugais jusqu'en 2030.

Sebastian Clemmensen © Rio Ave FC

Rio Ave FC a officialisé jeudi la signature de Sebastian Clemmensen, en provenance de l'IFK Göteborg. L'ailier d'origine togolaise, âgé de 22 ans et international danois U23, s'est engagé avec le club portugais jusqu'en 2030.

Formé au Danemark, Clemmensen avait posé ses valises en Suède en 2024, d'abord à Hammarby, avant de rejoindre l'IFK Göteborg la saison suivante. Un an et demi plus tard, le voilà prêt à découvrir un nouveau championnat.

Rapide, percutant et à l'aise sur le côté droit, le joueur est censé apporter à Rio Ave une carte offensive supplémentaire pour la suite de la saison. 

Le club évolue en Liga Portugal (première division).

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