Rubriques

Tendances:
Sport

Coup d’arrêt pour les leaders : l’Etoile et Barracuda stoppés

La 4e journée du championnat de première division a offert dimanche son lot de surprises, de confirmations et de rebondissements sur les pelouses.

Lutte intense © FTF

La 4e journée du championnat de première division a offert dimanche son lot de surprises, de confirmations et de rebondissements sur les pelouses.

Invaincue depuis le début de la saison, l’Etoile filante a connu son premier revers face à Semassi, battue 1-0 à Sokodé.

Une défaite qui met fin à sa belle dynamique et rappelle que le championnat reste imprévisible, même pour les équipes les plus en forme.

Leader après trois journées parfaites, AC Barracuda a concédé le nul 1-1 face à AS Binah.

Un coup d’arrêt pour les Barracuda, qui perdent l’occasion de creuser l’écart mais demeurent solidement installés en tête.

Les meilleures affaires du week-end sont à mettre au crédit de Asko et Asck.

  • Asko s’est imposé face au Dyto sur le score de 1-0, une victoire précieuse qui relance parfaitement les Kondonas dans la course au haut du tableau.
  • Asck a fait encore plus fort en battant AS Tambo 2-0, confirmant son retour en puissance et sa solidité.

Avec la défaite de l’Etoile filante et le match nul du leader Barracuda, ce quatrième acte du championnat resserre les positions et annonce une lutte encore plus intense dans les prochaines semaines.

Le championnat n’a jamais semblé aussi ouvert. Et si une chose est certaine, c’est qu’aucune équipe ne pourra se permettre le moindre relâchement.

______

Résultats

As Barracuda 1-1 As Binah
Asck 2-0 As Tambo
Semassi 1-0 Étoile filante
Gomido 2-2 As OTR
Dyto 0-1 Asko
Entente II 1-1 Unisport
As Gbohloesu 0-1 Espoir

Classement

1-Asko 10 pts (+6)
2-Ac Barracuda 10 pts (+5)
3-Semassi 9 pts (+3)
4-Etoile filante 9pts (+2)
5-Asko 8 pts (+2)
6-Espoir 6 pts (-2)
7-Gomido 5 pts (0)
8-Entente II 4pts (0)
9-Gbohloesu 4 pts (-1)
10-As Tambo 4 pts (-2)
11-Unisport 4 pts (-3)
12-Dyto 3 pts (-2)
13-As OTR 1 pt (-4)
14-As Binah 1 pt (-4)

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

ASKO–ASCK sans vainqueur, Semassi confirme

ASKO–ASCK sans vainqueur, Semassi confirme

La troisième journée du championnat de première division a offert son premier grand choc de la saison dimanche : le derby de la Kozah entre ASKO et ASCK. Une affiche toujours électrique, qui s’est soldée cette fois par un match nul 1-1, logique au vu de l’intensité et de la détermination affichées par les deux formations

L’ASCK victorieuse sur tapis vert, 17 buts marqués ce week-end

L’ASCK victorieuse sur tapis vert, 17 buts marqués ce week-end

Le championnat de première division a offert ce week-end un spectacle riche en émotions, en buts et en rebondissements. Disputée sur deux jours, la 2ᵉ journée s’est achevée dimanche soir avec un total de 17 buts inscrits, confirmant l’intensité et la compétitivité de cette nouvelle saison.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.