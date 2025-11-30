Coup d’arrêt pour les leaders : l’Etoile et Barracuda stoppés

La 4e journée du championnat de première division a offert dimanche son lot de surprises, de confirmations et de rebondissements sur les pelouses.

Invaincue depuis le début de la saison, l’Etoile filante a connu son premier revers face à Semassi, battue 1-0 à Sokodé.

Une défaite qui met fin à sa belle dynamique et rappelle que le championnat reste imprévisible, même pour les équipes les plus en forme.

Leader après trois journées parfaites, AC Barracuda a concédé le nul 1-1 face à AS Binah.

Un coup d’arrêt pour les Barracuda, qui perdent l’occasion de creuser l’écart mais demeurent solidement installés en tête.

Les meilleures affaires du week-end sont à mettre au crédit de Asko et Asck.

Asko s’est imposé face au Dyto sur le score de 1-0, une victoire précieuse qui relance parfaitement les Kondonas dans la course au haut du tableau.

Asck a fait encore plus fort en battant AS Tambo 2-0, confirmant son retour en puissance et sa solidité.

Avec la défaite de l’Etoile filante et le match nul du leader Barracuda, ce quatrième acte du championnat resserre les positions et annonce une lutte encore plus intense dans les prochaines semaines.

Le championnat n’a jamais semblé aussi ouvert. Et si une chose est certaine, c’est qu’aucune équipe ne pourra se permettre le moindre relâchement.

______

Résultats

As Barracuda 1-1 As Binah

Asck 2-0 As Tambo

Semassi 1-0 Étoile filante

Gomido 2-2 As OTR

Dyto 0-1 Asko

Entente II 1-1 Unisport

As Gbohloesu 0-1 Espoir

Classement

1-Asko 10 pts (+6)

2-Ac Barracuda 10 pts (+5)

3-Semassi 9 pts (+3)

4-Etoile filante 9pts (+2)

5-Asko 8 pts (+2)

6-Espoir 6 pts (-2)

7-Gomido 5 pts (0)

8-Entente II 4pts (0)

9-Gbohloesu 4 pts (-1)

10-As Tambo 4 pts (-2)

11-Unisport 4 pts (-3)

12-Dyto 3 pts (-2)

13-As OTR 1 pt (-4)

14-As Binah 1 pt (-4)