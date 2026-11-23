Réuni à Abuja, au Nigeria, le weekend dernier,le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de renforcer la formation des officiels de match. Le président de la Fédération togolaise de football (FTF), Guy Kossi Akpovy, participe aux travaux.

Mesure phare, le programme « CAF Elite Referees » s'adresse aux arbitres des catégories Élite A et B.

Il prévoit un encadrement continu, une rémunération régulière et une évaluation rigoureuse des performances. Il comprend aussi une formation continue à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), en partenariat avec la CAF VAR Academy.

Le programme « Next Generation Referees » viendra le compléter, pour repérer et former les jeunes arbitres. La CAF prépare également un manuel des arbitres.