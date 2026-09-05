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Coupe de la Confédération : l’ASKO écrase l’AS ZAM 5-0 à Niamey

L’Association sportive de la Kozah (ASKO) a parfaitement lancé son premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF, samedi à Niamey. Face à l’AS ZAM, le club togolais s’est imposé 5-0.

Match retour mi-septembre à Lomé © republicoftogo.com

L’Association sportive de la Kozah (ASKO) a parfaitement lancé son premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF, samedi à Niamey. Face à l’AS ZAM, le club togolais s’est imposé 5-0.

La première période est restée close (0-0), malgré plusieurs occasions des visiteurs. Après la pause, l’ASKO a fait la différence. Claude Klidjè a inscrit un doublé, avant que Gueo Kader, Marius Akpaho et Coulibaly Souleymane n’achèvent la démonstration.

Le match retour se jouera à Lomé, entre le 11 et le 13 septembre. Avec cet avantage de cinq buts, les Karaois abordent la seconde manche en position de force.

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