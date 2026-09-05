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Le Togo au galop vers le Grand Prix d'Afrique 2026

Le Togo sera représenté par deux talents des sports équestres, Kabissa Essognim et Téouri Baba Al-Hassana Marzouk, à l'occasion du « Grand Prix d'Afrique 2026 », prévu le 12 septembre à l’hippodrome S.A.R. Princesse Lalla Malika (El Jadida, Maroc).

Un rendez-vous de courses hippiques © republicoftogo.com

Le Togo sera représenté par deux talents des sports équestres, Kabissa Essognim et Téouri Baba Al-Hassana Marzouk, à l'occasion du « Grand Prix d'Afrique 2026 », prévu le 12 septembre à l’hippodrome S.A.R. Princesse Lalla Malika (El Jadida, Maroc).

La délégation togolaise sera conduite par le président de la Fédération des sports équestres du Togo (Fe.S.E.T), Téouri Hyman.

Organisée par la Société royale d'encouragement du cheval (SOREC), en partenariat avec l'Association des Loteries d'Afrique (ALA), cette compétition rassemblera la crème des cavaliers.

Le Grand Prix d’Afrique est un rendez-vous de courses hippiques, et non un concours classique de saut d’obstacles.

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