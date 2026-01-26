Course au titre relancée après la 12e journée
Les stades ont été animés en fin de semaine dernière à l’occasion de la 12e journée du championnat de première division, marquée par des rencontres disputées et peu prolifiques en buts.
Les stades ont été animés en fin de semaine dernière à l’occasion de la 12e journée du championnat de première division, marquée par des rencontres disputées et peu prolifiques en buts.
Dans le choc de la journée, ASKO a réalisé une belle remontée devant son public en s’imposant face à Semassi (2-1). Menés à la pause, les joueurs de Kara ont su inverser la tendance en seconde période pour décrocher trois points précieux.
En forme ces dernières semaines, Unisport a confirmé sa bonne dynamique en venant à bout de AC Barracuda sur la plus petite des marges (1-0).
À Lomé, la situation reste compliquée pour AS OTR, battue à domicile par Entente II (2-3) au terme d’un match animé.
En déplacement à Atakpamé, Etoile Filante a signé la meilleure opération du week-end en s’imposant avec autorité face à AS Tambo (2-0).
La veille, le leader ASCK a été tenu en échec par AS Gbohloe-Su (0-0). Ce nul permet à l’ASKO de rejoindre l’ASCK en tête du classement.
Au total, 15 buts ont été inscrits lors de cette 12e journée.
______
Résultats
Asck 0-0 As Gbohloe-Su
Asko 2-1 Semassi
Unisport 1-0 Barracuda
As Tambo 0-2 Étoile filante
Dyto 2-0 Gomido
Espoir 1-1 As Binah
As OTR 2-3 Entente II
Classement
1-Asck 27 pts (+13)
2-Asko 27 pts (+8)
3-Barracuda 23 pts (+5)
4-Unisport 21 pts (+1)
5-Semassi 15 pts (-2)
6-Entente II 16 pts (+2)
7-Dyto 16 pts (+0)
8-Etoile filante 16 pts (+0)
9-Gbohloe-Su 14 pts (-1)
10-Espoir 13 pts (-5)
11-Tambo 13 pts (-4)
12-Gomido 12 pts (-4)
13-As OTR 11 pts (-5)
14-As Binah 6 pts (-7)