Course au titre relancée après la 12e journée

Les stades ont été animés en fin de semaine dernière à l’occasion de la 12e journée du championnat de première division, marquée par des rencontres disputées et peu prolifiques en buts.

Le suspense s’intensifie © FTF

Dans le choc de la journée, ASKO a réalisé une belle remontée devant son public en s’imposant face à Semassi (2-1). Menés à la pause, les joueurs de Kara ont su inverser la tendance en seconde période pour décrocher trois points précieux.

En forme ces dernières semaines, Unisport a confirmé sa bonne dynamique en venant à bout de AC Barracuda sur la plus petite des marges (1-0).

À Lomé, la situation reste compliquée pour AS OTR, battue à domicile par Entente II (2-3) au terme d’un match animé.

En déplacement à Atakpamé, Etoile Filante a signé la meilleure opération du week-end en s’imposant avec autorité face à AS Tambo (2-0).

La veille, le leader ASCK a été tenu en échec par AS Gbohloe-Su (0-0). Ce nul permet à l’ASKO de rejoindre l’ASCK en tête du classement.

Au total, 15 buts ont été inscrits lors de cette 12e journée.

Résultats

Asck 0-0 As Gbohloe-Su
Asko 2-1 Semassi
Unisport 1-0 Barracuda
As Tambo 0-2 Étoile filante
Dyto 2-0 Gomido
Espoir 1-1 As Binah
As OTR 2-3 Entente II

Classement

1-Asck 27 pts (+13)
2-Asko 27 pts (+8)
3-Barracuda 23 pts (+5)
4-Unisport 21 pts (+1)
5-Semassi 15 pts (-2)
6-Entente II 16 pts (+2)
7-Dyto 16 pts (+0)
8-Etoile filante 16 pts (+0)
9-Gbohloe-Su 14 pts (-1)
10-Espoir 13 pts (-5)
11-Tambo 13 pts (-4)
12-Gomido 12 pts (-4)
13-As OTR 11 pts (-5)
14-As Binah 6 pts (-7)

Un Corse pour diriger les Eperviers ?

Un Corse pour diriger les Eperviers ?

Les médias togolais bruissent depuis plusieurs jours de rumeurs autour d’une possible arrivée de Jean-Michel Cavalli à la tête de la sélection nationale. Son nom circule avec insistance pour prendre les commandes des Éperviers, mais à ce stade, rien n’a été officialisé.

