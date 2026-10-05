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Défaite après un beau parcours

Le Togo a été battu dimanche par la Côte d'Ivoire (4-1) en finale de la Coupe du monde de maracana, la Mara'Monde 2026, disputée au gymnase de Japoma, à Douala. Les Éperviers maracaniers repartent avec la médaille d'argent.

L'équipe togolaise © DR

Le Togo a été battu dimanche par la Côte d'Ivoire (4-1) en finale de la Coupe du monde de maracana, la Mara'Monde 2026, disputée au gymnase de Japoma, à Douala. Les Éperviers maracaniers repartent avec la médaille d'argent.

Les Ivoiriens ont ouvert le score dès la 2ᵉ minute par Losseni Konaté. Ferdinand Attignon a égalisé pour le Togo à la 4ᵉ, mais Samuel Zokou a redonné l'avantage aux Éléphants à la 8ᵉ. Dans le deuxième tiers-temps, Ibrahima Meïté, entré à la 15ᵉ minute, a creusé l'écart avant un doublé de Zokou. La Côte d'Ivoire conserve ainsi son titre mondial pour la deuxième fois consécutive.

Le Togo avait pourtant brillé pendant tout le tournoi. En poule, il a battu les États-Unis (6-1), le Canada (3-1) et la France (4-2), puis éliminé le Brésil en quarts (2-1) et le Cameroun, pays hôte, en demi-finale (5-4), après avoir été mené. Troisième de la première édition, en 2024, il atteint cette fois la finale.

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