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Des moyens et des ambitions

Après plusieurs années passées loin de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo veut y retrouver sa place dès l'édition 2027.

Premier match contre le Burundi le 25 septembre © republicoftogo.com

Après plusieurs années passées loin de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo veut y retrouver sa place dès l'édition 2027.

La Fédération togolaise de football (FTF) l'assure : l'État a mis la main à la poche pour donner aux Éperviers les moyens d'aborder les éliminatoires sereinement.

L’objectif ne souffre d'aucune ambiguïté : la qualification pour la CAN 2027. C'est la mission fixée au nouveau sélectionneur, le Français Patrice Neveu, avec pour seul horizon, une place au sommet du football continental.

Le calendrier ne laisse pas de place à l'attentisme. Le Togo reçoit le Burundi le 25 septembre à Lomé, avant de filer trois jours plus tard en Zambie pour y défier les Chipolopolo.

Deux premiers rendez-vous importants à l'entame d'une campagne qualificative où chaque point comptera.

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