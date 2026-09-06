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L’ASCK tenue en échec par les Ivoiriens

Champion du Togo, l’ASCK a fait son entrée continentale ce dimanche au stade de Kégué, à Lomé. Pour le match aller des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, les locaux ont partagé les points avec l’ASEC Mimosas (1-1).

Match nul © republicoftogo.com

Champion du Togo, l’ASCK a fait son entrée continentale ce dimanche au stade de Kégué, à Lomé. Pour le match aller des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, les locaux ont partagé les points avec l’ASEC Mimosas (1-1).

Rendez-vous le 13 septembre à Abidjan pour le match retour.

ASEC Mimosas (Amicale Sportive des Employés de Commerce Mimosas) est le club le plus titré de Côte d’Ivoire. Surnommé les Jaune et Noir ou les Mimos, il est basé à Abidjan.

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