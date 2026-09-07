Patrice Neveu dévoile sa pré-liste, entre continuité et nouveautés

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a dévoilé lundi sa pré-liste en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027.

Le Togo recevra le Burundi le 25 septembre 2026 au stade de Kégué, avant de se déplacer en Zambie pour affronter les Chipolopolo le 29 septembre.

Parmi les nouveautés de cette liste élargie, le défenseur de l'Arminia Bielefeld Henri Koudossou fait son entrée dans le groupe. Une première convocation pour ce joueur, qui pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot des Éperviers s'il franchit la dernière étape de la sélection.

Le groupe est également marqué par plusieurs retours attendus. Sharani Zuberu, absent sur blessure lors du dernier rassemblement, retrouve sa place, tout comme Youssifou Atté, qui évolue à l'ASEC Mimosas en première division ivoirienne, et Jean-Claude Kodjo Aziangbé, désormais pensionnaire de Shanghai Port en Chine. Augustin Drakpe et Yaw Annor complètent cette liste de retours.

Au milieu de terrain, Patrice Neveu s'appuie sur des cadres habitués à la sélection : Karim Dermane, Roger Aholou, Sadik Fofana et le capitaine Djené Dakonam. En attaque, le sélectionneur a reconduit ses valeurs sûres, avec notamment Kevin Denkey, Kodjo Fo-Doh Laba, Charles Abi, Yaw Annor et Farid Alidou.

Ce mélange de continuité et de nouveaux profils illustre la volonté du technicien français de bâtir un groupe compétitif à l'approche d'une campagne qualificative jugée exigeante, le Togo évoluant dans un groupe relevé aux côtés de l'Algérie, de la Zambie et du Burundi.

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Gardiens : Steven Mensah, Malcolm Barcola, Yaya Achirafou, Ekoué Mensah.

Défenseurs : Kennedy Boateng, Steven Nador, Gustave Akueson, Abdoul-Sabourh Bodé, Pierre Nadjombé, Kevin Boma, Henri Koudoussou, Izaak Akakpo, Augustin Drakpe, Youssifou Atté.

Milieux : Kodjo Aziangbé, Karim Dermane, Roger Aholou, Samsindin Ouro, Sadik Fofana, Faad Sana, Djené Dakonam, Sharani Zuberu.

Attaquants : Kevin Denkey, Charles Abi, Kodjo Fo-Doh Laba, Arnaud Komlavi, Mansour Ouro-Tagba, Yaw Annor, Farid Alidou.