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Diarra FC écarté

Asko de Kara s’est qualifié dimanche pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF en battant le Diarra FC du Mali 1-0 au stade de Kégué, à Lomé.

Asko arrache sa qualification grâce aux buts à l’extérieur © republicoftogo.com

Asko de Kara s’est qualifié dimanche pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF en battant le Diarra FC du Mali 1-0 au stade de Kégué, à Lomé.

Battus 3-2 à l’aller à Bamako, les Kondonas avaient besoin d’une victoire par un but d’écart. Mission accomplie : à égalité au cumul des deux matchs (3-3), le club de la Kozah passe grâce aux deux buts inscrits à l’extérieur.

Les Togolais ont ouvert le score juste avant la pause, puis ont tenu bon face aux assauts répétés des Maliens, grâce à une défense solide et sereine jusqu’au coup de sifflet final.

Il s’agit de la deuxième qualification historique d’Asko pour la phase de groupes.

Seul représentant du Togo encore en lice sur la scène continentale, le club espère désormais aller plus loin que lors de ses précédentes campagnes.

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