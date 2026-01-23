Isaac Monglo signe son premier contrat pro avec Lyn Oslo

Le milieu de terrain togolais Isaac Monglo a signé son premier contrat professionnel avec le club norvégien de Lyn Oslo, en D2, pour une durée de trois ans.

Formé à l’AC Barracuda, le joueur de 19 ans s’est distingué par sa maîtrise technique, sa vision de jeu et son leadership, déjà remarqué chez les U20 togolais, dont il a été capitaine au tournoi de l’UFOA B.

« Il a impressionné dès son arrivée. Nous sommes très heureux de l’accueillir », a salué Magnus Aadland, directeur sportif de Lyn.

Appelé récemment chez les Éperviers seniors, Monglo voit en cette signature une étape clé pour s’imposer au haut niveau.