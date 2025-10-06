Rubriques

Tendances:
Sport

Kévin Denkey offre la victoire à Cincinnati

L’international togolais Kévin Denkey continue de briller aux États-Unis. L’attaquant du FC Cincinnati a inscrit, ce dimanche, l’unique but de la rencontre face à New York City, offrant à son équipe une précieuse victoire lors de la 33e journée de la Major League Soccer (MLS).

Le buteur togolais © X

L’international togolais Kévin Denkey continue de briller aux États-Unis. L’attaquant du FC Cincinnati a inscrit, ce dimanche, l’unique but de la rencontre face à New York City, offrant à son équipe une précieuse victoire lors de la 33e journée de la Major League Soccer (MLS).

Déjà buteur lors du match précédent, le capitaine des Éperviers du Togo confirme sa régularité et son efficacité. 

Denkey a marqué 15 buts cette saison.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour la gloire

Pour la gloire

Le sélectionneur des Éperviers, Nibombé Daré, a rendu publique ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.