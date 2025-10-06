Kévin Denkey offre la victoire à Cincinnati

L’international togolais Kévin Denkey continue de briller aux États-Unis. L’attaquant du FC Cincinnati a inscrit, ce dimanche, l’unique but de la rencontre face à New York City, offrant à son équipe une précieuse victoire lors de la 33e journée de la Major League Soccer (MLS).

Déjà buteur lors du match précédent, le capitaine des Éperviers du Togo confirme sa régularité et son efficacité.

Denkey a marqué 15 buts cette saison.