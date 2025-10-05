Rubriques

Tendances:
Sport

Oloufade Adekambi reconduit pour conduire le club en D1

À quelques jours du démarrage du championnat de première division (D1), les clubs d’élite peaufinent leurs préparatifs. 

Semassi en mode conquête © republicoftogo.com

À quelques jours du démarrage du championnat de première division (D1), les clubs d’élite peaufinent leurs préparatifs. 

Entre mouvements sur le marché des transferts, réorganisations techniques et objectifs revus à la hausse, les équipes s’activent pour aborder la saison 2025-2026 dans les meilleures conditions.

Semassi FC ne déroge pas à la règle. Le club de Sokodé vient d’officialiser la reconduction de son entraîneur, Oloufade Adekambi, à la tête de l’équipe première. Arrivé en fin de contrat à l’issue de la saison dernière, l’ex-international togolais rempile, fort de la confiance renouvelée de ses dirigeants.

Ce choix s’inscrit dans une volonté de continuité et de stabilité après une saison réussie. Adekambi a conduit les Guerriers de Tchaoudjo au sacre en D2, leur offrant un retour en D1 grâce à une dynamique de jeu convaincante et une cohésion d’équipe saluée.

« Continuer à bâtir sur les fondations posées est essentiel. L’objectif est de rendre Semassi encore plus compétitif et de lui permettre de rivaliser avec les meilleures équipes du pays », indique le staff technique du club.

Pour cette saison, qui démarre le 12 octobre, Semassi affiche un objectif clair : se maintenir en D1. Si le club joue la carte de la prudence, l’ambition est bien réelle : poser les jalons d’un retour progressif au sommet du football togolais.

Et les bases semblent solides. La performance de la saison dernière en D2 a révélé un groupe soudé, discipliné, avec un potentiel certain. La direction souhaite désormais capitaliser sur cette dynamique, en s’appuyant sur l’expertise et la vision d’Adekambi.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour la gloire

Pour la gloire

Le sélectionneur des Éperviers, Nibombé Daré, a rendu publique ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L’ASCK éliminée par RS Berkane

L’ASCK éliminée par RS Berkane

L’Association Sportive des Conducteurs de Kara (ASCK) a vu son aventure s’arrêter prématurément en Ligue africaine des Champions. Dimanche, le champion du Togo a été éliminé au premier tour préliminaire par le club marocain du RS Berkane.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.