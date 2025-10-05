Un sport méconnu, une équipe togolaise redoutable

L’équipe togolaise de Maracana poursuit son sans-faute en Guinée-Bissau, où se déroule actuellement la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 de la discipline.

En dominant successivement le Cameroun, le pays hôte, et le Sénégal, les Éperviers affichent une montée en puissance impressionnante et s’affirment comme l’un des grands favoris de cette édition.

Après une entrée en lice réussie contre les Lions Indomptables du Cameroun, le Togo a surclassé la Guinée-Bissau sur un score sans appel de 5-0 vendredi. Ce samedi, face à une équipe sénégalaise toujours redoutable, les Éperviers ont su faire preuve de solidité pour s’imposer sur la plus petite des marges (1-0), enchaînant ainsi une troisième victoire consécutive en phase de groupes.

Ce parcours sans faute qualifie déjà le Togo pour les phases finales de la compétition, avec une dynamique collective solide, un effectif discipliné et une confiance qui ne cesse de croître. L’équipe se rapproche sérieusement de la finale prévue pour ce dimanche 5 octobre.

Le Maracana : un sport collectif aux règles bien précises

Pour beaucoup, le Maracana reste une discipline encore peu connue. Originaire de Côte d’Ivoire, ce sport est une forme codifiée du football à six, jouée principalement sur des terrains réduits. Il ne s'agit pas d'une simple partie de football de quartier : le Maracana a ses propres règles, fédérations et compétitions internationales, comme cette CAN organisée chaque année.

Les équipes sont composées de six joueurs de champ et un gardien, avec des temps de jeu plus courts et un accent fort sur la maîtrise technique, le jeu collectif et la discipline tactique. Objectif : jouer vite, jouer juste, et marquer sans perdre de structure. Le Maracana se veut un sport de fair-play, souvent pratiqué par des vétérans, mais qui séduit de plus en plus de jeunes en Afrique de l’Ouest.

Dans cette discipline, le Togo gagne en notoriété au fil des éditions.