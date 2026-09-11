Rubriques

Tendances:
Sport

La République turque de Chypre du Nord accueille un footballeur togolais

L'attaquant international togolais Kossi Adetu, 30 ans, connaît un mercato mouvementé en cette rentrée. Arrivé libre du club bangladais Brothers Union, il s'est d'abord engagé le 8 septembre avec Mağusa Türk Gücü, avant d'être prêté dès le lendemain à Baf Ülkü Yurdu, où il évoluera jusqu'au 30 mai 2027.

Kossi Adetu © DR

L'attaquant international togolais Kossi Adetu, 30 ans, connaît un mercato mouvementé en cette rentrée. Arrivé libre du club bangladais Brothers Union, il s'est d'abord engagé le 8 septembre avec Mağusa Türk Gücü, avant d'être prêté dès le lendemain à Baf Ülkü Yurdu, où il évoluera jusqu'au 30 mai 2027.

Ce transfert marque en réalité un retour aux sources pour l'attaquant : Adetu avait déjà porté les couleurs de Baf Ülkü Yurdu lors de la saison 2020-2021.

Fondé en 1945 à Famagusta, dans le nord de Chypre, Mağusa Türk Gücü — surnommé « Gargalar » — est l'un des clubs historiques du Birinci Lig, le championnat de la République turque de Chypre du Nord, entité sportive distincte administrée par la Fédération de football chypriote turque (KTFF) et non affiliée à la FIFA. 

Aucun pays ne reconnaît la République turque de Chypre du Nord, excepté la Turquie.

Le club, sacré champion à plusieurs reprises dont la dernière fois en 2018-2019, évolue au Canbulat Stadı, une enceinte d'environ 2 000 places.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Des moyens et des ambitions

Des moyens et des ambitions

Après plusieurs années passées loin de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo veut y retrouver sa place dès l'édition 2027.

L’ASCK tenue en échec par les Ivoiriens

L’ASCK tenue en échec par les Ivoiriens

Champion du Togo, l’ASCK a fait son entrée continentale ce dimanche au stade de Kégué, à Lomé. Pour le match aller des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, les locaux ont partagé les points avec l’ASEC Mimosas (1-1).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.