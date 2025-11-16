L’ASCK victorieuse sur tapis vert, 17 buts marqués ce week-end

Le championnat de première division a offert ce week-end un spectacle riche en émotions, en buts et en rebondissements. Disputée sur deux jours, la 2ᵉ journée s’est achevée dimanche soir avec un total de 17 buts inscrits, confirmant l’intensité et la compétitivité de cette nouvelle saison.

Sur les différents terrains du pays, les filets ont tremblé à plusieurs reprises, témoignant de la montée en puissance des équipes après une première journée prudente.

En tout, cinq victoires ont été enregistrées contre deux matchs nuls, preuve que le jeu s’ouvre et que les ambitions s’affirment.

La bonne opération du week-end est à mettre au crédit de l’ASCK (Association Sportive des Conducteurs de la Kozah). Le club de Kara empoche les trois points sans jouer, après avoir obtenu la victoire sur tapis vert face à Unisport, forfait pour ne pas avoir effectué le déplacement prévu.

Sur les autres pelouses, les duels ont été engagés, portés par un public de plus en plus nombreux dans les tribunes. Les attaquants ont répondu présent, tandis que les défenses, parfois fébriles, ont laissé passer quelques occasions fatales.

Cette deuxième journée relance donc la bataille pour les premières places. Si certaines équipes confirment déjà leur statut de prétendantes, d’autres devront vite corriger le tir pour ne pas se laisser distancer.

______

Résultats

Gbohloe-su et Asko (1-1)

Gomido FC et AS Tambo (0-0)

AC Barracuda - Espoir FC (3-0)

Sémassi - AS OTR (2-0)

ASCK - Unisport FC (3-0), tapis vert

Étoile Filante – As Binah (1-0)

Dyto - Entente II (2-1)

Le classement provisoire

1- AC Barracuda 6 pts (+4)

2- Asck 6 pts (+4)

3- Etoile filante 6 pts (+2)

4- Gbohloe su 4 pts (+1)

5- Asko 4 pts (+1)

6- Dyto 3 pts (+1)

7- Sémassi 3 pts (+1)

8- Entente II 3 pts (-1)

9- Espoir FC 3 pts (-2)

10- Gomido 1 pt (-1)

11- Tambo FC 1 pt (-1)

12- AS OTR 0 pt (-3)

13- AS Binah 0 pt (-3)

14- Unisport FC 0 pt (-3)