L'aventure est terminée

Le Togo a bouclé sa campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sur un match nul face au Soudan du Sud (0-0), lundi lors de la dernière journée du groupe B à Juba.

Les Eperviers lundi au stade de Juba © FTF

Les Éperviers ont pourtant multiplié les occasions sans parvenir à faire trembler les filets. Manque de réalisme, imprécisions dans le dernier geste, et solidité défensive adverse ont eu raison des espoirs togolais d’achever ces éliminatoires sur une victoire.

Malgré une belle volonté offensive, la sélection dirigée par Nibombé Dare n’a jamais réussi à prendre à défaut une équipe sud-soudanaise bien en place, disciplinée et déterminée à repartir avec le point du nul.

Le Togo termine à la 4ᵉ place du groupe B avec 8 points.

Ce match marque la fin d’un mauvais parcours pour les Togolais dans ces éliminatoires.

