La FTF se sépare de Nibombe Daré

La Fédération togolaise de football (FTF) a annoncé la fin de sa collaboration avec le sélectionneur national Nibombe Daré, invoquant une insuffisance de résultats à la tête de l’équipe nationale. Un euphémisme.

Nibombe Daré © DR

L’instance dirigeante du football togolais précise que ‘les performances enregistrées par l’ancien international togolais sont en deçà des objectifs fixés. Parmi les attentes majeures figuraient notamment la qualification des Éperviers pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025’.

Engagé en août 2024 pour un contrat de trois ans, Daré n’aura finalement passé que quelques mois aux côtés des Éperviers.

Un nouveau sélectionneur sera recruté prochainement.

