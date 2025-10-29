La relance du football togolais passe par la formation

Ce mois-ci marque le 20e anniversaire de l’exploit historique des Éperviers du Togo : leur première et unique qualification à une Coupe du monde, celle de 2006 en Allemagne.

À cette occasion, Rock Balakiyem Gnassingbé, ancien président de la Fédération togolaise de football (FTF) et artisan de cette qualification, a adressé une critique sévère quant à la gestion actuelle du football togolais.

"J'avoue que gérer cette fédération quand on fait preuve de manque de rigueur, c'est difficile d'obtenir des résultats. C'est difficile. », a-t-il déclaré au micro d’une radio privée.

Un constat amer, surtout dans le contexte de la sixième non-qualification consécutive du pays pour un Mondial.

Selon lui, les matchs cruciaux contre le Sénégal et le Congo étaient à la portée de l’équipe nationale, mais un manque de sérieux et de préparation a compromis les chances de qualification.

Malgré la déception, Rock Gnassingbé ne veut pas céder au pessimisme. Il croit à une renaissance possible du football national, si et seulement si la rigueur et la méthode redeviennent des priorités dans la gestion de la fédération et des équipes nationales.

Pour Rock Gnassingbé, la clé de l’avenir se trouve dans la formation. Il invite les dirigeants de la FTF à ressusciter le projet d’académie nationale, destiné à détecter et former de jeunes talents capables de porter un jour les couleurs du Togo comme l’ont fait Adebayor Sheyi, Agassa Kossi ou Nibombé Daré.