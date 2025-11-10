Le championnat est lancé

La première journée du championnat de première division (D1) a livré son verdict dimanche, avec une série de rencontres marquées par une entrée réussie des grands noms du football.

L’Étoile Filante a donné le ton en s’imposant 2 buts à 1 face à l’AS OTR, tandis que l’Entente 2 a dominé sereinement l’AS Binah (2-0). Deux victoires qui ont donné le coup d’envoi d’un week-end animé.

Les poids lourds du championnat ont confirmé leur statut. L’ASCK, champion en titre, a débuté sa défense de couronne par une victoire convaincante (2-1) face au Dyto FC, dans un match où l’intensité n’a pas manqué.

De son côté, l’ASKO de Kara, multiple champion ces dernières années, s’est contenté d’une courte mais précieuse victoire (1-0) face au Gomido FC, dans un duel toujours très attendu du public.

Ces premiers résultats posent déjà les bases d’une saison qui s’annonce disputée et palpitante.

______

Résultats

AS OTR 1-2 Étoile filante

Entente II 2-0 AS BINAH

DYTO FC 1-2 ASCK

ASKO 1-0 GOMIDO FC

UNISPORT 0-1 AS GBOEHLOE-SU

ESPOIR FC 1-0 SEMASSI FC

AS TAMBO 0-1 AS BARRACUDA