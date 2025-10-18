Rubriques

Le Togo chute à la 124e place mondiale

La FIFA a rendu public vendredi le nouveau classement mondial des sélections nationales, une mise à jour peu reluisante pour le Togo. 

Les Éperviers pointent désormais à la 124e place mondiale et à la 34e position sur le plan continental africain, enregistrant ainsi un important recul.

Ce déclin dans la hiérarchie du football mondial n’est pas anodin. Il reflète les contre-performances enregistrées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En six matchs disputés, les Éperviers n’ont pas réussi à convaincre, enregistrant quatre défaites, deux matchs nuls et aucune victoire. Une campagne décevante qui les a vus sortir prématurément de la course au Mondial nord-américain.

Pour espérer redorer leur blason sur la scène continentale et internationale, les hommes du sélectionneur Paulo Duarte doivent se remettre en question et rebondir rapidement. La Fédération togolaise de football est également attendue au tournant pour repenser la stratégie globale de développement de l’équipe nationale, tant sur le plan technique que structurel.

Avec des échéances importantes à venir, notamment les prochaines éliminatoires de la CAN, une remobilisation générale s’impose afin de ramener les Éperviers au premier plan du football africain.

Le Togo a bouclé sa campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sur un match nul face au Soudan du Sud (0-0), lundi lors de la dernière journée du groupe B à Juba.

Rien n’y fait pour les Éperviers. Déjà éliminée de la course à la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale a concédé une nouvelle défaite à domicile, vendredi au stade de Kégué, face aux Léopards de la RDC (0–1), lors de la 9ᵉ journée des éliminatoires.

L’international togolais Kévin Denkey continue de briller aux États-Unis. L’attaquant du FC Cincinnati a inscrit, ce dimanche, l’unique but de la rencontre face à New York City, offrant à son équipe une précieuse victoire lors de la 33e journée de la Major League Soccer (MLS).

