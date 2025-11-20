Le Togo décroche deux médailles de bronze en Arabie saoudite

Le Togo s’est distingué aux Jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent actuellement à Riyad, en Arabie saoudite.

Mercredi, l’athlétisme togolais a été mis à l’honneur grâce à deux performances réalisées par deux sportives, offrant au pays deux médailles de bronze coup sur coup.

La première revient à Fayza Abdoukerim, qui s’est illustrée en saut en longueur, décrochant une belle troisième place.

Quelques instants plus tard, c’est Naomi Akakpo qui a hissé le drapeau togolais sur le podium en remportant le bronze au 100 m haies, avec un temps remarquable de 13"65, l’un des meilleurs de sa carrière.

Ces résultats témoignent de la montée en puissance de l’athlétisme féminin.

L’édition 2025 des Jeux de la Solidarité islamique, lancée le 7 novembre, rassemble 57 nations autour de 21 disciplines olympiques, faisant de l’événement l’un des rendez-vous sportifs phares du monde islamique.

La compétition se poursuit jusqu’au 21 novembre.