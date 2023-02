Le triathlon débarque au Togo

Le comité national olympique (CNOT) a intégré le triathlon dans les disciplines sportives.

Il consiste à enchaîner dans l'ordre trois activités : natation, cyclisme et course à pied. L'enchaînement s'effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre lors du changement de discipline.

Le CNOT veut assurer son développement et être en mesure de présenter des athlètes lors des JO. Pas ceux de 2024 à Paris, mais sans doute en 2028.

Il faut former des sportifs à cette discipline et constituer un encadrement.