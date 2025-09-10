Rubriques

Les Éperviers s’imposent face au Soudan et quittent la course au Mondial

Eliminés de la course à la Coupe du monde 2026, les Éperviers ont tout de même offert une belle prestation mardi au stade de Kégué à Lomé, en dominant le Soudan (1-0) lors de la 8ᵉ journée des éliminatoires.

Jacques Alayxis Romao, deux décennies au service des Éperviers

Le match a rapidement basculé en faveur des Togolais. Dès la 6ᵉ minute, sur un corner bien exécuté, le défenseur Sadik Fofana a trouvé le chemin des filets, inscrivant l’unique but de la rencontre.

Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre pour alourdir le score côté togolais ou pour égaliser côté soudanais, le marquoir est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Le Togo avait déjà compromis ses chances de qualification le 5 septembre, après une défaite face à la Mauritanie (0-2). Cette victoire, bien que symbolique, permet aux Éperviers de quitter la compétition sur une note positive.

