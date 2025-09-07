Nouvelle saison sportive placée sous le signe de la rigueur organisationnelle

La Fédération Togolaise de Football (FTF) a rendu public dimanche le chronogramme officiel des compétitions nationales pour la saison sportive 2025-2026.

Le coup d’envoi sera donné le 5 octobre prochain avec la Super Coupe du Togo, traditionnel match d’ouverture opposant le champion en titre au vainqueur de la Coupe nationale. Une semaine plus tard, le 12 octobre, débutera le championnat de première division, la D1 Lonato.

La FTF précise par ailleurs que la période des transferts prendra fin le 20 octobre, tandis que la première phase d’impression des licences est fixée au 31 octobre.

En préparation à cette nouvelle saison, l’instance faîtière invite les clubs à finaliser dans les délais toutes les formalités administratives liées au calendrier, notamment la régularisation et la conformité des licences des joueurs, afin d’assurer un déroulement fluide et sans litiges des compétitions.

Parallèlement, des dispositions sont en cours avec le soutien de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour le renforcement des compétences pratiques des entraîneurs, avant le coup d’envoi du championnat.