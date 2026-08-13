Rubriques

Tendances:
Sport

Ligue 2 : Gadegbeku file à Pau sans option d'achat

L'AS Saint-Étienne a officialisé le prêt du milieu franco-togolais Luan Gadegbeku au Pau FC, pour la saison 2026-2027. Le joueur de 19 ans rejoint le club béarnais sans option d'achat.

Luan Gadegbeku © DR

L'AS Saint-Étienne a officialisé le prêt du milieu franco-togolais Luan Gadegbeku au Pau FC, pour la saison 2026-2027. Le joueur de 19 ans rejoint le club béarnais sans option d'achat.

Formé à Saint-Étienne depuis 2022, Gadegbeku a disputé 12 matches avec le groupe professionnel lors de la saison 2025-2026. Il poursuivra sa carrière en Ligue 2 sous les couleurs paloises, où il retrouvera Axel Dodote, autre joueur stéphanois également prêté au club.

Né en région parisienne, Gadegbeku possède les nationalités française et togolaise. Il a représenté la France dans les catégories de jeunes, notamment avec les U19, et reste un profil suivi de près par les autorités du football à Lomé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un fort ancrage local

Un fort ancrage local

L’attaquant togolais Mansour Ouro-Tagba poursuit sa carrière en Allemagne. Le joueur de 21 ans s'est engagé avec le VfL Bochum 1848, jusqu'en 2030.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.