Ligue 2 : Gadegbeku file à Pau sans option d'achat

L'AS Saint-Étienne a officialisé le prêt du milieu franco-togolais Luan Gadegbeku au Pau FC, pour la saison 2026-2027. Le joueur de 19 ans rejoint le club béarnais sans option d'achat.

Formé à Saint-Étienne depuis 2022, Gadegbeku a disputé 12 matches avec le groupe professionnel lors de la saison 2025-2026. Il poursuivra sa carrière en Ligue 2 sous les couleurs paloises, où il retrouvera Axel Dodote, autre joueur stéphanois également prêté au club.

Né en région parisienne, Gadegbeku possède les nationalités française et togolaise. Il a représenté la France dans les catégories de jeunes, notamment avec les U19, et reste un profil suivi de près par les autorités du football à Lomé.