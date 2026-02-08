Mercato : Elom Nyavedji rejoint KF Prishtina e Re

L’attaquant international togolais Elom Nyavedji vient de s’engager avec KF Prishtina e Re, pensionnaire de la première division du Kosovo.

Après trois saisons sous les couleurs de KF Malisheva, le buteur de 28 ans change d’air tout en restant dans un championnat qu’il connaît bien. Un choix réfléchi, motivé par l’envie de relever un nouveau challenge et de continuer sa progression.

Reconnu pour son sens du but, sa mobilité et sa finesse technique, Elom Nyavedji arrive à Prishtina e Re avec l’étiquette de renfort offensif majeur. Son profil correspond parfaitement aux besoins du club, en quête de solutions pour gagner en efficacité devant le but.

Actuellement classé 10e du championnat, KF Prishtina e Re compte sur l’expérience et l’impact immédiat de sa nouvelle recrue pour se relancer et viser plus haut au classement.

Relativement jeune dans l’élite, le club s’est progressivement fait une place parmi les formations compétitives du championnat grâce à une politique axée sur le travail, la discipline et le recrutement ciblé.