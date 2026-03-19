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Neveu convoque 26 joueurs pour les journées FIFA au Maroc

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a dévoilé  jeudi à Lomé la liste des 26 joueurs en vue des deux rencontres amicales programmées au Maroc lors de la prochaine journée FIFA, face à la Guinée le 27 mars à Rabat et au Niger le 31 mars à Casablanca.

L'aventure commence maintenant © DR

Le nouveau sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu, a dévoilé  jeudi à Lomé la liste des 26 joueurs en vue des deux rencontres amicales programmées au Maroc lors de la prochaine journée FIFA, face à la Guinée le 27 mars à Rabat et au Niger le 31 mars à Casablanca.

Parmi les convoqués, les habituels cadres de la sélection ont répondu à l'appel : le capitaine Djene Dakonam, l'attaquant Fodoh Laba et le milieu Karim Dermane figurent sur la liste.

Pour imprimer sa marque dès sa première convocation, Neveu fait appel à plusieurs nouvelles têtes : Idjessi Metsoko, Izak Akakpo, Faad Sana, Yannis Lawson, Sharani Zuberu, Pierre Nadjombe, Marvin Senaya, Halid Djankpata et Charles Abi — autant de profils appelés à enrichir le groupe.

« Ces matchs vont nous permettre de confronter les joueurs en termes de système de jeu, d'organisation et d'intégration », a déclaré Neveu, fixant d'emblée ses priorités.

Ces deux rencontres constitueront le premier véritable test du technicien français.

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