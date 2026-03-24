Neveu observe, corrige et prépare les matchs contre Guinée et Niger

En préparation pour les deux matchs amicaux face à la Guinée (27 mars) et au Niger (31 mars) au Maroc, les Éperviers poursuivent leur stage de préparation sous la houlette du nouveau sélectionneur Patrice Neveu.

Premier bilan du technicien français : positif. « Je sens l'envie d'avancer et de travailler. Il n'y a pas eu de gros efforts à faire pour se comprendre », s'est-il félicité mardi, tout en soulignant que des améliorations substantielles seront apportées d'ici le premier match. « Nous avons beaucoup observé. Il y a des plus, mais aussi des choses à corriger. Tout se mettra en place rapidement », a-t-il ajouté.

Ces deux amicaux s'inscrivent dans une perspective bien précise : préparer les Éperviers aux éliminatoires de la CAN 2027, que co-organiseront le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

Absent de plusieurs éditions consécutives de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo s'est fixé une obligation de qualification, et c'est l'un des défis majeurs de la mission Neveu. Les bases semblent posées. Reste à confirmer sur le terrain.