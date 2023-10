Pour l'Arabie Saoudite, c'est oui

La Fédération togolaise de football (FTF) a exprimé samedi son soutien à la candidature de l'Arabie Saoudite en tant que pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA en 2034.

Le royaume fait office de favori

Il faut dire que le pays a les moyens de ses ambitions.

L'Arabie Saoudite veut devenir devenir une place forte du football international. Elle a déboursé des milliards de dollars pour faire venir des stars du foot.

Avec cette candidature, la monarchie pétrolière ‘projette d'offrir un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l'Arabie Saoudite, et de la passion pour le football profondément ancrée dans le pays’, a expliqué dans un communiqué la Fédération saoudienne de football.

Guy Akpovy, président de la FTF, a exprimé sa confiance envers la capacité de l'Arabie Saoudite à accueillir avec succès un événement comme la Coupe du Monde de la FIFA.

'La Fédération togolaise de football est convaincue que l'Arabie Saoudite, avec son engagement continu envers le football et sa capacité éprouvée à organiser des événements sportifs d'envergure internationale, sera un hôte exceptionnel pour le Mondial 2034’, a déclaré le président de la Fédération, Guy Akpovy.

Coïncidence du calendrier, l’annonce du soutien togolais intervient quelques jours après la visite à Lomé de Adel Bin Ahmed Al-Jubeir, le ministre d’Etat saoudien au ministère des Affaires étrangères, qui effectue une tournée africaine.