Togo-Algérie le 14 novembre à Tizi Ouzou

La Fédération algérienne de football a dévoilé jeudi le programme des deux prochains matchs dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

L’Algérie recevra le Togo, puis se déplaceront à Lomé, en novembre, pour les troisième et quatrième journées du groupe I.

Le match aller est fixé au samedi 14 novembre, à 20h00, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou.

Les deux équipes se retrouveront trois jours plus tard à Lomé pour le match retour.

Les Eperviers auront face à eux un adversaire redoutable.