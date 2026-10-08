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Togo-Algérie le 14 novembre à Tizi Ouzou

La Fédération algérienne de football a dévoilé jeudi le programme des deux prochains matchs dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. 

Le stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou © republicoftogo.com

La Fédération algérienne de football a dévoilé jeudi le programme des deux prochains matchs dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. 

L’Algérie recevra le Togo, puis se déplaceront à Lomé, en novembre, pour les troisième et quatrième journées du groupe I.

Le match aller est fixé au samedi 14 novembre, à 20h00, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou.

Les deux équipes se retrouveront trois jours plus tard à Lomé pour le match retour.

Les Eperviers auront face à eux un adversaire redoutable.

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