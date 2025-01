Un nouvel élan pour Balagne FC et les Eperviers

Après plusieurs mois d’absence suite à une blessure au genou, Geoffrey Agbolossou, gardien de but international togolais, a officiellement repris l’entraînement ce vendredi avec le Football Club Balagne (National 2, Corse, France).

Tout s’est arrêté brutalement pour Geoffrey Agbolossou en octobre 2024 lorsqu’il s’est gravement blessé au genou lors d’un entraînement avec les Éperviers du Togo.

Cette blessure l’a privé des dernières journées cruciales des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Son absence a été ressentie par l’équipe nationale, qui comptait sur ses qualités pour solidifier la défense. L’opération chirurgicale subie et la longue rééducation ont été des étapes difficiles, mais le portier togolais a fait preuve d’un mental de fer pour revenir plus fort.

Avec son retour à l’entraînement, Balagne FC retrouve un élément clé de son effectif. Agbolossou s’était imposé comme un leader sur le terrain grâce à ses qualités athlétiques, sa lecture du jeu et sa capacité à rassurer sa défense. Sa présence dans les buts sera déterminante pour la suite de la saison, surtout dans un championnat aussi exigeant que le National 2.

Le club pourra compter sur son expérience et son professionnalisme pour aborder les prochaines rencontres avec plus de sérénité.

Le sélectionneur des Éperviers, Nibombé Daré, suit de près la progression de son gardien. Son retour à la compétition est une excellente nouvelle pour le Togo qui cherche à renforcer son effectif avant les futures échéances, notamment les préparatifs pour la CAN 2025.