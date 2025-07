Cap sur la qualité de l’accueil dans la Kozah

À Kara, les acteurs du secteur hôtelier et de la restauration affûtent leurs outils en prévision des Evala 2025.

Le ministère du Tourisme a organisé en début de semaine un atelier de sensibilisation et de formation destiné aux promoteurs et professionnels de l’hébergement et de la restauration.

La cérémonie d’ouverture, tenue à l’hôtel Kara, a été présidée par le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Bakayota Koffi Kpayè, en présence du préfet de la Kozah, le colonel Faré Bonfoh, notamment.

L’objectif de cette rencontre : informer les professionnels sur les bonnes pratiques en matière d’accueil, d’hygiène, de gestion et de gouvernance, à l’heure où les établissements de la Kozah et ses environs se préparent à accueillir des milliers de visiteurs pour les festivités traditionnelles des luttes Evala.

Les participants ont suivi plusieurs communications portant sur les normes réglementaires en vigueur, la gestion administrative et financière des structures touristiques, les innovations du secteur, ainsi que l’importance croissante de la digitalisation dans les services hôteliers et touristiques.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large du ministère pour positionner le Togo comme une destination compétitive, durable et accueillante, en misant sur le professionnalisme des opérateurs du secteur.

Les luttes traditionnelles auront lieu du 19 au 27 juillet.