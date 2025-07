Une dynamique prometteuse, mais encore des défis à relever

Le Togo ne manque pourtant pas d’arguments. Le pays offre des plages sauvages le long du littoral atlantique, des sites culturels classés, comme Koutammakou (UNESCO), des traditions vivantes, telles que les rites Evala, des réserves naturelles comme celles de la Kéran ou de Mandouri, des curiosités historiques : Tata Somba, hauts-fourneaux de Bandjeli, peintures rupestres de Namoudjoga.

Le tout réparti sur un territoire compact, ce qui permettrait, avec des infrastructures adéquates, de proposer des circuits touristiques riches et variés sur des séjours courts.

Malgré ce potentiel, plusieurs obstacles freinent la montée en gamme du tourisme togolais : le coût élevé des billets d’avion, notamment entre l’Europe et Lomé, constitue un frein majeur à l’arrivée de touristes internationaux, et les tarifs pratiqués localement (hébergement, transport, restauration) sont jugés élevés par rapport au niveau des services et à la concurrence régionale.

Il y a enfin un déficit d’infrastructures, notamment à l’intérieur du pays.

Conscient des enjeux, le gouvernement a entrepris depuis quelques années une stratégie de valorisation du secteur : réhabilitation de sites, organisation d’événements culturels, appui aux opérateurs privés, campagnes de promotion régionales.

Le tourisme est désormais vu comme un levier de croissance et de création d’emplois, à un moment où l’État cherche à diversifier ses sources de revenus et à soutenir la demande intérieure dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes.