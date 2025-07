L’État relance un fleuron hôtelier

Symbole du paysage hôtelier de la capitale togolaise, l’Hôtel Palm Beach se prépare à renaître.

Cet établissement emblématique, situé face à l’océan Atlantique sur le boulevard de la République, fait actuellement l’objet d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation.

Piloté par le ministère des Travaux publics, le projet est entièrement financé par l’État. C’est le groupe suisse Mabetex qui est chargé de l’exécution.

Classé 4 étoiles, l’Hôtel Palm Beach vise à retrouver sa splendeur d’antan et à se repositionner comme un acteur majeur de l’hospitalité au Togo. Sa réouverture contribuera à dynamiser le tourisme d’affaires et de loisirs, et renforcera l’attractivité de Lomé comme destination.

Au-delà de sa valeur économique, cette réhabilitation nourrit aussi l’espoir d’un retour d’autres lieux emblématiques en sommeil, comme l’ex-Hôtel de la Paix, situé à quelques kilomètres seulement. Pour de nombreux Togolais, cette relance marque une volonté claire de réinvestir dans le patrimoine hôtelier national.

A la belle époque, l’hôtel abritait également un complexe de bureaux, de cafés, restaurants et discothèques.