Entre écologie, formation et spiritualité, la Lumen Valley trace un nouveau chemin

Implantée au cœur de la région de la Kara, la Lumen Valley (ou Vallée de lumières) a ouvert ses portes il y a quelques mois, devenant le premier Centre international de ressourcement et d’écotourisme du Togo. Porté par les Frères de Saint-Jean, ce projet d’envergure allie formation, développement durable et spiritualité, dans un cadre naturel exceptionnel.

Pensée comme une réponse aux défis du chômage et du développement territorial, la Lumen Valley s’inscrit dans une logique de décentralisation, en valorisant le potentiel des zones rurales à travers une approche intégrée : économique, sociale, écologique et spirituelle.

Le site accueille une école des arts et métiers et un incubateur d’entrepreneuriat social, dont la mission est d’accompagner les jeunes dans la valorisation de leurs compétences, la création d’emplois et l’ancrage de leurs initiatives dans leur région d’origine.

Le complexe, entièrement éco-conçu, comprend également un centre de ressourcement moderne au cœur d’une réserve naturelle, doté d’un centre de conférence international, d’éco-lodges et d’un restaurant panoramique. Un lieu pensé pour encourager le dialogue, le partage de savoirs et le ressourcement personnel.

Sur le plan spirituel, la Lumen Valley est animée par la présence du noviciat d’Afrique et du prieuré des Frères de Saint-Jean, qui proposent un cadre de prière, de contemplation et d’écoute fraternelle, fidèle à leur mission.

Inspiré de l’encyclique Laudato si’ du Pape François, le projet porte une vision d’écologie intégrale, articulant soin de la planète, dignité humaine et économie solidaire.

Les responsables du projet ont salué l’implication personnelle du chef de l’État dans la concrétisation de cette initiative. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement, soulignant l’importance stratégique du projet pour le développement local et touristique du Togo.

La Lumen Valley ambitionne de devenir un modèle de développement humain durable, un espace où se croisent formation, innovation, spiritualité et respect profond de l’environnement.