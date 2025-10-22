Des touristes israéliens conquis par le Togo

Avec le soutien de la Chambre des Affaires Togo-Israël, des touristes israéliens ont séjourné dans le pays pedant près de deux semaines.

Les visiteurs ont exploré plusieurs localités emblématiques, notamment Lomé, Kpalimé, Sokodé et Kara, leur offrant un aperçu authentique des patrimoines naturel, culturel et cultuel du Togo.

Entre visites de sites, rencontres communautaires et participation à des rituels locaux, ce séjour a été placé sous le signe de l’échange, de la découverte mutuelle et de la convivialité.

Pour Kossi Nouaty, le président de la Chambre, s’est félicité de cette visite, prélude à de nombreuses autres.