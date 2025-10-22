Rubriques

Tendances:
Tourisme

Des touristes israéliens conquis par le Togo

Avec le soutien de la Chambre des Affaires Togo-Israël, des touristes israéliens ont séjourné dans le pays pedant près de deux semaines.

Kossi Nouaty en compagnie de deux touristes israéliens © DR

Avec le soutien de la Chambre des Affaires Togo-Israël, des touristes israéliens ont séjourné dans le pays pedant près de deux semaines.

Les visiteurs ont exploré plusieurs localités emblématiques, notamment Lomé, Kpalimé, Sokodé et Kara, leur offrant un aperçu authentique des patrimoines naturel, culturel et cultuel du Togo. 

Entre visites de sites, rencontres communautaires et participation à des rituels locaux, ce séjour a été placé sous le signe de l’échange, de la découverte mutuelle et de la convivialité.

Pour Kossi Nouaty, le président de la Chambre, s’est félicité de cette visite, prélude à de nombreuses autres.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le  18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

L’hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

L’hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

Fleuron de l’hôtellerie togolaise, l’hôtel 2 Février vient d’obtenir la certification ISO 9001, confirmant son statut d’acteur majeur de l’hospitalité en Afrique de l’Ouest.

Une dynamique prometteuse, mais encore des défis à relever

Une dynamique prometteuse, mais encore des défis à relever

Le Togo ne manque pourtant pas d’arguments. Le pays offre des plages sauvages le long du littoral atlantique, des sites culturels classés, comme Koutammakou (UNESCO), des traditions vivantes, telles que les rites Evala, des réserves naturelles comme celles de la Kéran ou de Mandouri, des curiosités historiques : Tata Somba, hauts-fourneaux de Bandjeli, peintures rupestres de Namoudjoga.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.