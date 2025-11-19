Rubriques

Tendances:
Tourisme

Sur les pas du Christ

La Chambre des Affaires Togo–Israël (CATI) et la société israélienne Holy Family Tours, basée à Nazareth en Galilée, viennent de sceller un partenariat destiné à développer les voyages touristiques, spirituels et professionnels entre les deux pays.

Kossi Nouaty au Mur des Lamentations à Jérusalem © DR

La Chambre des Affaires Togo–Israël (CATI) et la société israélienne Holy Family Tours, basée à Nazareth en Galilée, viennent de sceller un partenariat destiné à développer les voyages touristiques, spirituels et professionnels entre les deux pays.

Spécialisée dans les voyages d’affaires, le tourisme religieux et les pèlerinages, Holy Family Tours organise depuis Israël des circuits pour tous ceux désireux de découvrir la Terre Sainte, berceau du christianisme.

Pays à majorité chrétienne, le Togo compte de nombreux fidèles qui rêvent de marcher sur les pas du Christ.

« Cet accord marque une étape importante dans le renforcement des relations et touristiques entre le Togo et Israël », explique Kossi Nouaty, président de la CATI, qui conduit actuellement une mission de prospection en Israël.

Depuis Lomé, il est facile de se rendre en Israel soit via l’Europe, soit avec Ethiopian Airlines depuis Addis Abeba. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nouvelle escale de croisière au Port de Lomé

Nouvelle escale de croisière au Port de Lomé

Le Port autonome de Lomé a accueilli dimanche dernier le navire de croisière ‘Seven Seas Navigator’, en provenance des Etats-Unis, indique mercredi le ministère du Tourisme.

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le  18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.