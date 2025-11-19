Rubriques

Tendances:
Tourisme

Nouvelle escale de croisière au Port de Lomé

Le Port autonome de Lomé a accueilli dimanche dernier le navire de croisière ‘Seven Seas Navigator’, en provenance des Etats-Unis, indique mercredi le ministère du Tourisme.

557 croisiéristes découvrent le Togo © DR

Le Port autonome de Lomé a accueilli dimanche dernier le navire de croisière ‘Seven Seas Navigator’, en provenance des Etats-Unis, indique mercredi le ministère du Tourisme.

À son bord, 557 touristes qui ont débarqué quelques heures pour visiter le marché aux fétiches d’Akodésséwa, la Maison des esclaves d’Agbodrafo, le lac Togo. Ils ont également été initiés aux rites Vodou à Zanguéra.

Cette escale est la cinquième de l’année, confirmant l’attractivité croissante du Togo comme destination de croisière. Au-delà de la promotion touristique, ces visites génèrent des devises et valorisent les cultures locales.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

Aného inaugure sa première Maison du tourisme

La commune des Lacs 1 dispose désormais de sa Maison du tourisme, inaugurée le  18 septembre dernier par le maire Alexis Coffi Aquéréburu et le président du département français des Yvelines, Pierre Bédier.

L’hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

L’hôtel du 2 Février certifié ISO 9001

Fleuron de l’hôtellerie togolaise, l’hôtel 2 Février vient d’obtenir la certification ISO 9001, confirmant son statut d’acteur majeur de l’hospitalité en Afrique de l’Ouest.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.