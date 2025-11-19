Nouvelle escale de croisière au Port de Lomé

Le Port autonome de Lomé a accueilli dimanche dernier le navire de croisière ‘Seven Seas Navigator’, en provenance des Etats-Unis, indique mercredi le ministère du Tourisme.

À son bord, 557 touristes qui ont débarqué quelques heures pour visiter le marché aux fétiches d’Akodésséwa, la Maison des esclaves d’Agbodrafo, le lac Togo. Ils ont également été initiés aux rites Vodou à Zanguéra.

Cette escale est la cinquième de l’année, confirmant l’attractivité croissante du Togo comme destination de croisière. Au-delà de la promotion touristique, ces visites génèrent des devises et valorisent les cultures locales.